Ольга Рапунцель возмутила зрителей агрессией по отношению к своему ещё не родившемуся ребёнку

В данный момент Ольга говорит о своём счастье через день. Остальное время она заявляет о том, что её муж Дмитрий Дмитренко ничего не делает по дому, не помогает ей заботиться о их девочке, и даже обзывает свою жену. Кроме того, от венчания Рапунцель также на днях отказалась. Теперь же будущая мама критикует первенца, так как в животе отпрыск чересчур активен, и это ей совсем не по душе.Фолловеры недоумевают, ведь любая беременная женщина, как правило, всегда рада толчкам находящегося в животе ребёнка, так как они являются доказательством того, что он здоров, и станет, возможно, спортсменом, что совсем неплохо. Однако Рапунцель не может терпеть это спокойно.Прежде зрители заметили, что пупок Ольги, ранее постоянно видневшийся даже из-под кофточки, куда-то исчез. Теперь на фотографиях место на животе, где он должен быть, гладкое, а от пупка не осталось и следа. Рапунцель по этому поводу никаких комментариев пока не делала, но хейтеры уже говорят, что всё дело в накладном животе.