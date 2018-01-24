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Ольга Рапунцель возмутила зрителей агрессией по отношению к своему ещё не родившемуся ребёнку
Ольга Рапунцель, в беременность которой верят не все, снова обругала своего ещё не родившегося ребёнка, на этот раз участницу "Дома-2" раздражают постоянные толчки первенца.

В данный момент Ольга говорит о своём счастье через день. Остальное время она заявляет о том, что её муж Дмитрий Дмитренко ничего не делает по дому, не помогает ей заботиться о их девочке, и даже обзывает свою жену. Кроме того, от венчания Рапунцель также на днях отказалась. Теперь же будущая мама критикует первенца, так как в животе отпрыск чересчур активен, и это ей совсем не по душе.

Ольга Рапунцель возмутила зрителей агрессией по отношению к своему ещё не родившемуся ребёнку

Фолловеры недоумевают, ведь любая беременная женщина, как правило, всегда рада толчкам находящегося в животе ребёнка, так как они являются доказательством того, что он здоров, и станет, возможно, спортсменом, что совсем неплохо. Однако Рапунцель не может терпеть это спокойно.

Прежде зрители заметили, что пупок Ольги, ранее постоянно видневшийся даже из-под кофточки, куда-то исчез. Теперь на фотографиях место на животе, где он должен быть, гладкое, а от пупка не осталось и следа. Рапунцель по этому поводу никаких комментариев пока не делала, но хейтеры уже говорят, что всё дело в накладном животе.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:54
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