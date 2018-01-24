Цымбалюк-Романовская провела вечер в компании с 60-летним бизнесменом

Странные вещи получаются. Только лишь Цымбалюк-Романовская заявила о своем желании восстановить расторгнутый брак с Джигарханяном, так Армен Борисович попал в больницу с кардиологическими подозрениями. Наверное, после того, как услышал такое.Больше о желании жить с ним под одной крышей Виталина не озвучивала (может, грешным делом, подумала, не вернется из больницы). Ну, так и вот, «перестраховалась»: ее уже видели в одном из ресторанов столицы в компании 60-летнего бизнесмена и вице-президента Академии Российского телевидения Александра Митрошенкова, оказывавшего Виталине недвузначные знаки внимания.Чтобы поужинать вместе, они скрылись за дверями закрытого vip-зала. Но случайной эта встреча отнюдь не казалась: Митрошенков преподнес своей 18+20-летней спутнице букет нарциссов и произнес проникновенный тост в ее адрес. Продолжение, как говорится, следует.