Екатерина Шпица напишет книгу для детей

В своем Instagram пермячка Екатерина Шпица кинула зов: срочно нужен художник-иллюстратор.Оказывается, все дело в том, что Шпица пишет книгу. Как она говорит о своем детище: это произведение будет интересно прочесть и детям, и взрослым. В соавторы произведения Екатерина берет психолога. С сюжетом автор пока не знакомит.Художников, желающих проиллюстрировать будущую книгу, актриса просит присылать письма ей в директ с темой «Художник».