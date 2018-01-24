Екатерина Шпица напишет книгу для детей
Актриса Екатерина Шпица собралась взяться за перо: в ее планах входит написать детскую книгу.
В своем Instagram пермячка Екатерина Шпица кинула зов: срочно нужен художник-иллюстратор.
Оказывается, все дело в том, что Шпица пишет книгу. Как она говорит о своем детище: это произведение будет интересно прочесть и детям, и взрослым. В соавторы произведения Екатерина берет психолога. С сюжетом автор пока не знакомит.
Художников, желающих проиллюстрировать будущую книгу, актриса просит присылать письма ей в директ с темой «Художник».
В своем Instagram пермячка Екатерина Шпица кинула зов: срочно нужен художник-иллюстратор.
Оказывается, все дело в том, что Шпица пишет книгу. Как она говорит о своем детище: это произведение будет интересно прочесть и детям, и взрослым. В соавторы произведения Екатерина берет психолога. С сюжетом автор пока не знакомит.
Художников, желающих проиллюстрировать будущую книгу, актриса просит присылать письма ей в директ с темой «Художник».