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Кристина Раввинская заступилась за Марго Овсянникову
Экс-участница "Дома-2" Кристина Раввинская решила поддержать свою бывшую коллегу по телестройке Марго Овсянникову, которая переживает сейчас не самые лучшие времена, и отметила, что последние события болезненно сказались на блондинке.

Как известно, Саймон Марданшин изменил Марго с Еленой Хроминой, не так давно появившейся на "Острове любви", и теперь некогда улыбчивая красотка заливается слезами. Кто-то верит, что загорелый атлет бросил её не без причины, кто-то совсем в это не верит и поддерживает её. Кристина пополнила ряды второй части зрителей.

Кристина Раввинская заступилась за Марго Овсянникову

"Сэм ей искренне нравился. Что он так поступил, я совсем не удивилась, ведь ещё когда я была на острове, Сэм говорил Марго, что у него к ней физическое желание, не более. После таких слов наверное не нужно было Марго так сильно растворяться в нём", - сказала Раввинская.

Кристина Раввинская заступилась за Марго Овсянникову

Кристина также отметила, что Елена удивила её, хоть никогда и не была доброй. Раввинская не сомневается, что проделанное Еленой можно смело назвать подлостью. И особенно ей не понравились её слова о том, что Марго проиграла своего молодого человека.

Ранее Саймон обвинил Марго в эскортных делах, и назвал это причиной своего расставания с ней.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:39
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