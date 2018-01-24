Кристина Раввинская заступилась за Марго Овсянникову

"Сэм ей искренне нравился. Что он так поступил, я совсем не удивилась, ведь ещё когда я была на острове, Сэм говорил Марго, что у него к ней физическое желание, не более. После таких слов наверное не нужно было Марго так сильно растворяться в нём", - сказала Раввинская.

Как известно, Саймон Марданшин изменил Марго с Еленой Хроминой, не так давно появившейся на "Острове любви", и теперь некогда улыбчивая красотка заливается слезами. Кто-то верит, что загорелый атлет бросил её не без причины, кто-то совсем в это не верит и поддерживает её. Кристина пополнила ряды второй части зрителей.Кристина также отметила, что Елена удивила её, хоть никогда и не была доброй. Раввинская не сомневается, что проделанное Еленой можно смело назвать подлостью. И особенно ей не понравились её слова о том, что Марго проиграла своего молодого человека.Ранее Саймон обвинил Марго в эскортных делах, и назвал это причиной своего расставания с ней.