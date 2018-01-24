В Китае обнаружили янтарь с морским существом возрастом 100 млн. лет

Находка обнаружена в долине Хуконг, во время экспедиции по северу Мьянмы. Учеными отмечено, что останки подобного существа мелового периода, найдены впервые. Как рассказал Син Лида, профессор китайского геологического университета, в мире не часто встретишь научные работы, посвященные подобным древнейшим ракообразным, причем обнаруженным в составе янтаря. Подобные находки, в большинстве своем, относят к периоду кайнозойской эры, исторический период которой протекал примерно 66 млн. лет назад.Учеными так же отмечены размеры и возраст остракода. По длине, тело вытянуто на 12,9 миллиметров, причем параметры остальных размеров не превышают двух миллиметров. Как предположили палеонтологи, формирование фрагмента янтаря происходило в прибрежной зоне, где в нее попало морское существо.