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В Китае обнаружили янтарь с морским существом возрастом 100 млн. лет
На территории Мьянмы, группой китайских ученых, вместе с коллегами палеонтологами Канады и Австрии, найдено древнее морское существо, причем обнаружили его в янтаре, а возраст ископаемого составил 100 млн. лет. Древний представитель является остракодом, относящимся к классу одного их видов ракообразных, организм представляет своеобразную фасолевидную форму, приплюснутую с двух сторон.

Находка обнаружена в долине Хуконг, во время экспедиции по северу Мьянмы. Учеными отмечено, что останки подобного существа мелового периода, найдены впервые. Как рассказал Син Лида, профессор китайского геологического университета, в мире не часто встретишь научные работы, посвященные подобным древнейшим ракообразным, причем обнаруженным в составе янтаря. Подобные находки, в большинстве своем, относят к периоду кайнозойской эры, исторический период которой протекал примерно 66 млн. лет назад.
В Китае обнаружили янтарь с морским существом возрастом 100 млн. лет


Учеными так же отмечены размеры и возраст остракода. По длине, тело вытянуто на 12,9 миллиметров, причем параметры остальных размеров не превышают двух миллиметров. Как предположили палеонтологи, формирование фрагмента янтаря происходило в прибрежной зоне, где в нее попало морское существо.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:00
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