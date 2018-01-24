Роман Капаклы стал любить Марину Африкантову ещё больше
Телевизионный силач Роман Капаклы, который не так давно повздорил с Мариной Африкантовой, признался, что только после расставания с ней понял, насколько дорога дочка Татьяны Владимировны для него на самом деле.
Как известно, из-за конфликта возлюбленных организаторы реалити-шоу "Дом-2", участниками которого молодые люди являются, усадили Марину на детектор лжи, вердикт которого совсем не поменял мнение Романа о ней. Кроме того, в данный момент молодой человек точно уверен, что именно Африкантова является девушкой его мечты, и только с ней он хотел бы создать семью и завести детей.
При этом ни Роман, ни Марина не готовы пока к семейной жизни, хоть прежде блондинка и провела проверку своего возлюбленного, заявив, что уже хочет детей, а потом стало ясно, что девушка просто желала узнать, что об этом думает юный атлет.
Как известно, из-за конфликта возлюбленных организаторы реалити-шоу "Дом-2", участниками которого молодые люди являются, усадили Марину на детектор лжи, вердикт которого совсем не поменял мнение Романа о ней. Кроме того, в данный момент молодой человек точно уверен, что именно Африкантова является девушкой его мечты, и только с ней он хотел бы создать семью и завести детей.
«Пришли также бывшие Марины, в очередной раз стали показывать ролики её предыдущих отношений. Сказать честно, было дико неприятно. Подытожу все тем, что ни присутствие бывших, ни результаты полиграфа никак не изменили мое мнение о моей женщине, и не изменят", - рассказал Капаклы о пройденном Африкантовой детекторе лжи.
При этом ни Роман, ни Марина не готовы пока к семейной жизни, хоть прежде блондинка и провела проверку своего возлюбленного, заявив, что уже хочет детей, а потом стало ясно, что девушка просто желала узнать, что об этом думает юный атлет.