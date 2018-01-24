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Подписчики не понимают, откуда у Евгении Феофилактовой такие богатства
Евгения Феофилактова, которая никогда не отличалась бедностью, не на шутку и вовсе заинтересовала своим богатством пользователей Сети.

В последнее время Евгения то и дело публикует фотографии, где позирует в роскошном доме. При этом фолловеры считают, что даже арендовать такое помещение весьма непросто, поскольку стоить это будет очень дорого. Однако фанаты девушки, знающие кое-что о её жизни, объяснили, что жилище принадлежит богатому молодому человеку, с которым сожительствует сегодня телезвезда.

Подписчики не понимают, откуда у Евгении Феофилактовой такие богатства

Обратились поклонники бывшей участницы "Дома-2" и к тем, кто называет Евгению безработной. Как отметили почитатели знаменитости, без работы телевизионная красотка не сидела никогда, и поэтому у неё есть средства на аренду пусть не самого дорогого, но и не самого дешёвого жилья.

Подписчики не понимают, откуда у Евгении Феофилактовой такие богатства

Не забыли фанаты Феофилактовой и порадоваться за жизнь кумира, понадеявшись на такое же будущее своей любимой звезды ТВ. Многие также добавили, что женщина выглядит по-настоящему счастливой.

Стоит отметить, что Феофилактова не любит делиться подробностями своей личной жизни, в связи с чем о её кавалере известно не так уж и много.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:13
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