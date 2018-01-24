Черные дыры окружены чрезвычайно сильными межзвездными ветрами, сообщают астрономы

Согласно исследованию Университета Альберты, вместо того, чтобы просто поглощать все, что находится в непосредственной близости к ним, черные дыры могут больше похожи на огромные ураганы, вокруг которых вращается фантастически мощный солнечный ветер, выплескивающий большую часть материи и энергии, которая оказывается слишком близкой.По словам ведущего автора Бейли Тетаренко: «Ветры должны сдуть большую часть материи, которую может съесть черная дыра. В одной из наших моделей ветры удаляли 80% потенциальной еды черной дыры».Этот вывод был сделан на основе глубокого анализа 20 лет скомпилированных данных, касающихся черных дыр и всей массы, которую они потребляют. Это имеет определенный смысл, учитывая понимание того, что материя вращается вокруг черной дыры на протяжении тысячелетий, прежде чем фактически превратиться в межзвездную пыль.Если бы сила этих ветров была достаточно велика, было бы разумно полагать, что многие из этих захваченных обломков могли бы снова отодвинуться от пути черной дыры. Астрономы обнаружили доказательства того, что черные дыры регулярно «отрыгивают» огромные частицы космического газа и пыли, которым удается вырваться из гравитационного притяжения этих гигантских воронок.Единственная проблема с этим новым исследованием заключается в том, что неясно, откуда именно весь этот ветер. Можно отслеживать влияние ветра черной дыры в моделях на основе существующих данных, но пока ученые не уверены, как именно такой ветер формируется в первую очередь. Возможно, причина кроется в магнитных полях, но исследователям нужно будет провести много исследований в будущем, чтобы понять настоящие причины возникновения этих межзвездных ветров.