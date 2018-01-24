Пользователи сетей раскритиковали раздевающуюся женщину-врача

Потом стало известно, что под халатом этой особы был надет наряд манекенщицы вместо голого тела, однако авторы отметили, что такая демонстрация костюма суперженщины только доказывает плохую квалификацию медика в своей работе.Пользователи сетей тоже выразили разное мнение, потому что многие лица считаю поведение медика аморальным. Некоторые особы назвали это здоровым цинизмом, а защитники девушки заметили, что ничего постыдного в видео нет, потому что она смотрится на нем великолепно.