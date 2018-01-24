Пользователи сетей раскритиковали раздевающуюся женщину-врача
После просмотра ролика, на котором женщина-врач начинает раздеваться перед камерами в клинике, пользователи сетей осудили молодую особу за столь пикантный сюжет в неподобающем месте. Многие люди потребовали разобраться в данном инциденте и наказать виновницу сюжета.
Потом стало известно, что под халатом этой особы был надет наряд манекенщицы вместо голого тела, однако авторы отметили, что такая демонстрация костюма суперженщины только доказывает плохую квалификацию медика в своей работе.
Пользователи сетей тоже выразили разное мнение, потому что многие лица считаю поведение медика аморальным. Некоторые особы назвали это здоровым цинизмом, а защитники девушки заметили, что ничего постыдного в видео нет, потому что она смотрится на нем великолепно.
Потом стало известно, что под халатом этой особы был надет наряд манекенщицы вместо голого тела, однако авторы отметили, что такая демонстрация костюма суперженщины только доказывает плохую квалификацию медика в своей работе.
Пользователи сетей тоже выразили разное мнение, потому что многие лица считаю поведение медика аморальным. Некоторые особы назвали это здоровым цинизмом, а защитники девушки заметили, что ничего постыдного в видео нет, потому что она смотрится на нем великолепно.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:43