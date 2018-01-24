Диагностика ВИЧ по составу слюны определит заболевание на самой ранней стадии

Ранее, диагностирование ВИЧ не вызывало сложностей, но требовался анализ крови, процедуры которого не особо приветствовались людьми. Данный факт способствовал нахождению новых методов самостоятельной проверки на выявление данного заболевания. Как вариант, рассматривается возможность диагностики анализов слюны, при этом необходимо преодолеть сложности определения, при низком уровне антител в подобном материале.Ученые Стэнфордского университета, под руководством Cheng-ting Tsai, успешно создали тест, применяющий иммуно-ПЦР. Специалистами отмечено, что данный метод безопаснее для человека, так как при сборе слюны не предполагается проникновения в кожное пространство, так что исключается возможность случайного заражения.Но от экспертов есть и предупреждения, относительно ограничений для проведения самостоятельной диагностики, поскольку сам метод состоит их сложных инструкций. Но в ближайшем будущем намечены ряд изменений, поскольку метод находится в стадии исследований всех его доступных возможностей.