АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калкаджака: Древняя гора- убийца стала виновником исчезновения многих людей и хранит летописи ушедших цивилизаций
EUR 69.45 USD 56.39
Курс валют на 25.01.2018

В Нальчике восточный танец полуобнаженных красавиц в торговом центре возмутил местных жителей
В сетях появился ролик, опубликованный возмущенными свидетелями события из Нальчика. Восточный танец полуобнаженных красавиц в торговом центре вызвал дискуссию среди местных жителей.

Люди сразу отметили, что такое поведение не красит жительниц кавказской республики, после чего назвали представление чужой культурой, не характерной для местного населения. Они вообще не понимали, зачем девушкам нужно было показывать свои части тела зрителям, а дальше пристыдили горянок за отсутствие скромности.

В Нальчике восточный танец полуобнаженных красавиц в торговом центре возмутил местных жителей


Пользователи сетей тоже выразили разное мнение по такому поводу, отметив, что восточные женщины закрывают себя паранджой, а в таком виде ходят только в гареме. Многие лица подчеркнули, что такие танцы можно показывать в своих домах или специальных клубах, но не в общественных местах.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:42
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РКК «Энергия» рассказали о возможном сценарии
Ученые предоставили первое доказательство того,
Рост аномально жарких дней опережает глобальное
Вирусная генная терапия может улучшить результаты
Китайский ученый изобрел лазер будущего,
Учеными MIT успешно восстановлены и улучшены
Просмотреть все новости