В Нальчике восточный танец полуобнаженных красавиц в торговом центре возмутил местных жителей

Люди сразу отметили, что такое поведение не красит жительниц кавказской республики, после чего назвали представление чужой культурой, не характерной для местного населения. Они вообще не понимали, зачем девушкам нужно было показывать свои части тела зрителям, а дальше пристыдили горянок за отсутствие скромности.Пользователи сетей тоже выразили разное мнение по такому поводу, отметив, что восточные женщины закрывают себя паранджой, а в таком виде ходят только в гареме. Многие лица подчеркнули, что такие танцы можно показывать в своих домах или специальных клубах, но не в общественных местах.