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NASA расширяет солнечные крылья следующему посадочному аппарату на Марс InSight
В рамках следующей миссии NASA на Марс эксперты провели ключевое тестирование, а именно расширили солнечные батареи, которые будут задействовать космический корабль InSight, когда он приземлится на Красной планете в ноябре этого года.

NASA расширяет солнечные крылья следующему посадочному аппарату на Марс InSight


Тестирование проходило в Lockheed Martin недалеко от Денвера, где InSight был построен и проходит испытания перед запуском, который запланирован на май текущего года. Миссию возглавляет Лаборатория реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния.



«Это последний раз, когда мы увидим космический корабль в приземленной конфигурации, прежде чем он прибудет на Красную планету. Мы еще должны предпринять много шагов перед запуском, но это важный этап перед отправкой на базу ВВС Ванденберга в Калифорнии », - рассказал Скотт Дэниелс, менеджер Lockheed Martin InSight Assembly, Test and Launch Operations (ATLO).

Вентиляторные солнечные панели специально разработаны для слабого солнечного света Марса, вызванного расстоянием планеты от Солнца и его пыльной, тонкой атмосферой. Панели будут включать InSight по крайней мере в один марсианский год (два земных года) для первой миссии, посвященной изучению глубокого интерьера Марса. Миссия InSight - «исследование внутренних объектов» с использованием сейсмических исследований, геодезии и теплового транспорта.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 17:41
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