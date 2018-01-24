NASA расширяет солнечные крылья следующему посадочному аппарату на Марс InSight

«Это последний раз, когда мы увидим космический корабль в приземленной конфигурации, прежде чем он прибудет на Красную планету. Мы еще должны предпринять много шагов перед запуском, но это важный этап перед отправкой на базу ВВС Ванденберга в Калифорнии », - рассказал Скотт Дэниелс, менеджер Lockheed Martin InSight Assembly, Test and Launch Operations (ATLO).



Тестирование проходило в Lockheed Martin недалеко от Денвера, где InSight был построен и проходит испытания перед запуском, который запланирован на май текущего года. Миссию возглавляет Лаборатория реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния.Вентиляторные солнечные панели специально разработаны для слабого солнечного света Марса, вызванного расстоянием планеты от Солнца и его пыльной, тонкой атмосферой. Панели будут включать InSight по крайней мере в один марсианский год (два земных года) для первой миссии, посвященной изучению глубокого интерьера Марса. Миссия InSight - «исследование внутренних объектов» с использованием сейсмических исследований, геодезии и теплового транспорта.