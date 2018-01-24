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В Петербурге семья задохнулась в собственной квартире
В Петербурге пожилая горожанка и ее сын-инвалид скончались в собственной квартире от удушья угарным газом.
В Петербурге семья задохнулась в собственной квартире


Как сообщает издание «Политэксперт», вчера в первой половине дня петербургская полиция обнаружила в многоэтажке на улице Партизана Германа в одной из квартир тела двух ее жителей: 85-летней женщины и ее 52-летнего сына. Мужчина был инвалидом с детства и был на учете в психоневрологическом диспансере.

По словам сотрудникоы полиции, в квартире тлело постельное белье и помещение было задымлено. Предварительная причина гибели людей – удушение угарным газом.

На трупах никаких следов, указывающих на насильственную смерть, при внешнем осмотре обнаружено не было. Тела матери и сына отправлены на судмедэкспертизу, которая установит точные причины смерти. Также следствие займется выяснением причин возгорания вещей.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 17:40
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