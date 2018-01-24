Сельские жители Кузбасса были напуганы следом гигантской многоножки на снегу

Родители одного мужчины, заметили их на своем огороде, а дальше они отметили, что никогда раньше не видели странных и глубоких борозд, оставленных неизвестным существом. Следы пропали в конце участка, но сейчас там лежит много снега, да и им стало страшно выслеживать такое чудо природы.Опасения населения имеет под собой реальную почву, потому что насекомые могут быть ядовитыми и убивают жертву, намного превосходящую их своими размерами. Пока никто не знает, откуда здесь могла появиться странная особь, хотя некоторые эксперты считают, что следы могла оставить птица, тащившая свою добычу, или кто-то решил разыграть соседей.