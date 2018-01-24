АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калкаджака: Древняя гора- убийца стала виновником исчезновения многих людей и хранит летописи ушедших цивилизаций
EUR 69.45 USD 56.39
Курс валют на 25.01.2018

Сельские жители Кузбасса были напуганы следом гигантской многоножки на снегу
В сетях опубликовано фото, сделанное сельскими жителями Кузбасса. Люди были напуганы следом гигантской многоножки на снегу, после чего решили обратиться за помощью к специалистам.

Родители одного мужчины, заметили их на своем огороде, а дальше они отметили, что никогда раньше не видели странных и глубоких борозд, оставленных неизвестным существом. Следы пропали в конце участка, но сейчас там лежит много снега, да и им стало страшно выслеживать такое чудо природы.

Сельские жители Кузбасса были напуганы следом гигантской многоножки на снегу


Опасения населения имеет под собой реальную почву, потому что насекомые могут быть ядовитыми и убивают жертву, намного превосходящую их своими размерами. Пока никто не знает, откуда здесь могла появиться странная особь, хотя некоторые эксперты считают, что следы могла оставить птица, тащившая свою добычу, или кто-то решил разыграть соседей.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РКК «Энергия» рассказали о возможном сценарии
Ученые предоставили первое доказательство того,
Рост аномально жарких дней опережает глобальное
Вирусная генная терапия может улучшить результаты
Китайский ученый изобрел лазер будущего,
Учеными MIT успешно восстановлены и улучшены
Просмотреть все новости