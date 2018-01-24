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Свадьба звезды "Игры престолов", Софи Тёрнер, состоится после финального сезона
Личная жизнь звёзд "Игры престолов". Актриса Софи Тёрнер готовится к свадьбе

Планировать свадьбу 21-летняя звезда "Игры престолов" Софи Тёрнер и её 28-летний жених певец Джо Джонас начали ещё с октября месяца прошлого года, ещё тогда сама актриса поделилась об этом событии на своей страничке в Instagram. Однако прошло время и уже появились новые сведения о звёздной свадьбе.

Свадьба звезды "Игры престолов", Софи Тёрнер, состоится после финального сезона


Свадьба Софи Тёрнер исполнившей роль Сансы Старик с "Игры престолов", состоится по окончании нашумевшего легендарного сериала. А подружкой невесты станет не кто иной, как актриса Мейси Уильямс исполнительница роли Арьи Старик. Как сообщает Уильямс подготовка к свадьбе на время остановлена, что бы сконцентрировать все свои силы и внимание на съёмках финального восьмого сезона нашумевшего фэнтези. Именно из этих причин сие интересное событие состоится не ранее 2019 года.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Вчера, 20:30
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