Антон Привольнов пообещал подписчикам рассказать о питании Анастасии Волочковой

Он лично посетил звезду и заглянул в ее холодильник, после чего опубликовал совместное фото возле открытых дверей техники. Таким образом, Антон Привольнов хотел дать поклонникам небольшую подсказку, но они написали много негативных комментариев в адрес артистки.Некоторые лица сразу вспомнили все скандалы Анастасии Волочковой, после чего назвали ее не самым лучшим примером изящной служительницы балета. Пользователи сетей отметили, что снимок просто испорчен неприятным видом знаменитости, после чего посоветовали ей вместо этого пиара найти себе применение в другом шоу.