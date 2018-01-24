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Антон Привольнов пообещал подписчикам рассказать о питании Анастасии Волочковой
Ведущий “Контрольной закупки” развеселил подписчиков новым постом в Instagram. Антон Привольнов пообещал им рассказать о питании Анастасии Волочковой, так как затронул в передаче тему стройности балерин.

Он лично посетил звезду и заглянул в ее холодильник, после чего опубликовал совместное фото возле открытых дверей техники. Таким образом, Антон Привольнов хотел дать поклонникам небольшую подсказку, но они написали много негативных комментариев в адрес артистки.

Антон Привольнов пообещал подписчикам рассказать о питании Анастасии Волочковой


Некоторые лица сразу вспомнили все скандалы Анастасии Волочковой, после чего назвали ее не самым лучшим примером изящной служительницы балета. Пользователи сетей отметили, что снимок просто испорчен неприятным видом знаменитости, после чего посоветовали ей вместо этого пиара найти себе применение в другом шоу.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:55
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