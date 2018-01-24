Александра Черно прокомментировала "волшебство" Иосифа Оганесяна и Дарьи Лымарь

«Дашино поведение аморально, у неё нет абсолютно никаких принципов. Как только она прилетела на "Остров любви", то пыталась залезть в кровать к Саймону, но он её отшил. Потом она спала с Виталиком в отеле без камер, и я уверена, что между ними было «волшебство». Затем Виталик её бортанул, и она перешла на Йосю», - заявила Александра.

Как известно, Дарья и Иосиф, какое-то время пытавшиеся построить отношения, выпросили у организаторов реалити-шоу свидание без камер. При этом изначально молодые люди уверяли, что у них в тот момент не было интимной близости, однако потом стало ясно, что она всё-таки была. К слову, как теперь утверждает Черно, они преследовали совершенно разные цели.Александра назвала Дарью легкомысленной особой, способной переспать с каждым участником проекта, если только это позволит ей задержаться на нём. Иосиф же, по мнению Черно, согласился на "волшебство", чтобы сделать больно своей бывшей, в частности, ей.