АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калкаджака: Древняя гора- убийца стала виновником исчезновения многих людей и хранит летописи ушедших цивилизаций
EUR 69.45 USD 56.39
Курс валют на 25.01.2018

Недоброжелателям не нравится маленькая грудь Натальи Рудовой
Наталья Рудова, исполнившая роль в телесериале «Татьянин день», выложила на всеобщий обзор фотоснимок на своей личной странице в интернете. Недоброжелатели написали много негативных комментариев, в которых они ругают Рудову за то, что она всеми способами пытается продемонстрировать свою грудь небольшого размера.

Недоброжелателям не нравится маленькая грудь Натальи Рудовой


Новый фотоснимок, который пользователи увидели в социальных сетях, был сделан в черно-белых тонах, на нем девушка красуется в коротеньком платье черного цвета с очень глубоким и откровенным вырезом на груди. Свой бюст девушка прикрыла руками, сложив пальчики в замок. Это фото мгновенно облетело весь интернет и за день насобирало около 120 тысяч лайков.

Преданные поклонники начали осыпать свою любимицу комплиментами, приятными комментариями и писали о том, что красотка всегда выглядит сногсшибательно. А сильная половина человечества не скупилась на признания в любви.

Но недоброжелатели не разделили такой радости, им не нравится поведение девушки, которая не обладает внушительными размерами. Они считают, что такую маленькую грудь нужно прятать от глаз.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 21:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РКК «Энергия» рассказали о возможном сценарии
Ученые предоставили первое доказательство того,
Рост аномально жарких дней опережает глобальное
Вирусная генная терапия может улучшить результаты
Китайский ученый изобрел лазер будущего,
Учеными MIT успешно восстановлены и улучшены
Просмотреть все новости