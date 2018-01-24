Недоброжелателям не нравится маленькая грудь Натальи Рудовой

Новый фотоснимок, который пользователи увидели в социальных сетях, был сделан в черно-белых тонах, на нем девушка красуется в коротеньком платье черного цвета с очень глубоким и откровенным вырезом на груди. Свой бюст девушка прикрыла руками, сложив пальчики в замок. Это фото мгновенно облетело весь интернет и за день насобирало около 120 тысяч лайков.Преданные поклонники начали осыпать свою любимицу комплиментами, приятными комментариями и писали о том, что красотка всегда выглядит сногсшибательно. А сильная половина человечества не скупилась на признания в любви.Но недоброжелатели не разделили такой радости, им не нравится поведение девушки, которая не обладает внушительными размерами. Они считают, что такую маленькую грудь нужно прятать от глаз.