Range Rover выпустит лимитированную партию 3-дверных кроссоверов SV Coupe

По словам британских производителей дебют нового Range Rover SV Coupe состоится предстоящей весной. Технические характеристики кроссовера производители не раскрывают. При этом в компании отметили, что модель SV Coupe является данью уважения первой модели бреда Range Rover, сошедший с конвейера в 1970 году.Выпускать Range Rover SV Coupe будут специалисты подразделения Special Vehicle Operations, которое специализируется на создании «заряженных» моделях. Отмечается, что каждый экземпляр Range Rover SV Coupe, будут собирать вручную.Новый купеобразный кроссовер Range Rover SV Coupe будут продавать по всему миру, при этом не сообщается, появится ли автомобиль в России.