Фанаты раскритиковали актрису Деми Мур за отсутствие макияжа
Актриса всегда поражала фанатов безупречным внешним видом, несмотря на свой возраст и наличие трех детей. Но сейчас они раскритиковали Деми Мур за отсутствие макияжа после нового фото, опубликованного в сетях.
Папарацци запечатлели звезду на камеру, когда она выходила из спортивного клуба, надев на себя обычный свитер, на котором видно изображение змеи, дополненный прямыми брюками и ботинками. Однако поклонники сразу обратили внимание на лицо артистки без косметики, после чего отметили, что она сильно постарела.
Многие люди вообще не узнали Деми Мур, после чего посоветовали ей никогда не выходить в таком виде из дома. Самые преданные фанаты решили защитить своего кумира, отметив, что знаменитость достойно выглядит и радует их своей естественностью. Сама артистка предпочитает неброский макияж и часто делится с людьми рецептами сохранения молодости.
Папарацци запечатлели звезду на камеру, когда она выходила из спортивного клуба, надев на себя обычный свитер, на котором видно изображение змеи, дополненный прямыми брюками и ботинками. Однако поклонники сразу обратили внимание на лицо артистки без косметики, после чего отметили, что она сильно постарела.
Многие люди вообще не узнали Деми Мур, после чего посоветовали ей никогда не выходить в таком виде из дома. Самые преданные фанаты решили защитить своего кумира, отметив, что знаменитость достойно выглядит и радует их своей естественностью. Сама артистка предпочитает неброский макияж и часто делится с людьми рецептами сохранения молодости.