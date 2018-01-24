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Фанаты пытаются отговорить Марину Африкантову от увеличения груди
Популярная участница "Дома-2" Марина Африкантова столкнулась с негодованием подписчиков, когда решила посоветоваться с ними по поводу увеличения груди, потому что многие поклонники против такого развития событий, и считают дочку Татьяны Владимировны уже очень привлекательной и сексуальной.

К слову, Африкантова не может никак забыть классный результат пластической хирургии, которым похвасталась её коллега по периметру Юлия Ефременкова. Марина давно уже хотела сделать себе похожую грудь, но до сих пор не решилась. При этом девушка не исключает, что вскоре всё-таки ляжет под нож, так как большое желание не даёт ей покоя.

Фанаты пытаются отговорить Марину Африкантову от увеличения груди

Помимо всего прочего, пассия Романа Капаклы хочет обратиться к тому же специалисту, который работал с Ефременковой. Свои мысли по этому поводу блондинка с огромными рейтингами выложила в социальной сети.

"Доктор действительно очень хороший специалист и чудесный человек. Он понимает, что это деликатная тема и очень подробно обо всем рассказывал, с пониманием отвечал на все вопросы, но при этом понимал неловкость ситуации. И под конец консультации мне даже уже дали примерить «новую грудь», - поведала Марина в микроблоге.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:48
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