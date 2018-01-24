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Эксперты определили модель самого продаваемого смартфона в мире
В лидеры продаж четвертого квартала 2017 года, вышел флагман от Apple – смартфон iPhone. Аналитиками компании Canalys, проведены исследования рынка в категории смартфонов, с целью определения самого продаваемого гаджета конца минувшего года.

Как показали итоги исследований, в указанный период превысил все показатели продаж «яблочный» флагманский смартфон - iPhone X, выпуск которого анонсирован еще в минувшем году, осенью. Экспертами отмечено, что данный результат достаточно высокий, при стоимости самого устройства - 999 долларов.
Эксперты определили модель самого продаваемого смартфона в мире


Как свидетельствует статистика, Apple удачно удерживает «монополию», в пределах многообразия рынка смартфонов США. За четвертый квартал 2017-го, купертиновцы нарастили доли своих продаж на рынке общего числа гаджетов с показателя 29% до 39% , причем устройства были представлены различными производителями. Есть определенная уверенность специалистов, что главную и решающую в этом роль, сыграл уже полюбившийся многими юбилейный флагман.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:35
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