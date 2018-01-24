Эксперты определили модель самого продаваемого смартфона в мире

Как показали итоги исследований, в указанный период превысил все показатели продаж «яблочный» флагманский смартфон - iPhone X, выпуск которого анонсирован еще в минувшем году, осенью. Экспертами отмечено, что данный результат достаточно высокий, при стоимости самого устройства - 999 долларов.Как свидетельствует статистика, Apple удачно удерживает «монополию», в пределах многообразия рынка смартфонов США. За четвертый квартал 2017-го, купертиновцы нарастили доли своих продаж на рынке общего числа гаджетов с показателя 29% до 39% , причем устройства были представлены различными производителями. Есть определенная уверенность специалистов, что главную и решающую в этом роль, сыграл уже полюбившийся многими юбилейный флагман.