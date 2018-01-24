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Мария Кожевникова считает свои скулы подарком генетики
В последнее время недоброжелатели стали критиковать актрису за пластику из-за идеального внешнего вида. Мария Кожевникова опровергла такие слухи и считает свои скулы подарком генетики.

Она опубликовала в Instagram небольшое сообщение, в котором отметила, что никогда не прибегала к помощи хирургов из-за природной красоты. Звезда является противницей различных инъекций, считая, что это может лишь навредить здоровью. Сейчас есть много альтернативных аналогов, позволяющих сохранить сияние кожи, а также стоит обратить внимание на питание и образ жизни, где есть смех детей.

Мария Кожевникова считает свои скулы подарком генетики


Подписчики оценили искренность Марии Кожевниковой и назвали ее женственной красавицей, которая всегда дает мудрые советы. Некоторые лица выразили мнение, что внешность нужно улучшать различными способами, но большинство пользователей сетей тоже раскритиковали искусственные варианты косметологии.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:40
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