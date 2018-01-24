Девушка-блогер завоевала Сеть сексапильностью и юмором
Фитнес-блогер Анастасия Золотая, которая родом из Нижнего Новгорода, завоевала просторы интернета не только своими сексапильными фотоснимками, на которых можно увидеть девушку в нижнем белье или в кровати с молодым человеком, но и чувством юмора. У девушки на личной страничке около 320 тысяч подписчиков.
Известность Анастасии Золотой стала расти внезапно даже для самой девушки. Знаменитость привлекала внимание читателей не только рекомендациями о здоровом питании, но и с завидным постоянством опубликовывала результаты своих занятий. Именно такой продуманный шаг помог расширить число подписчиков до 320 тысяч человек.
Фанаты приходят в восторг не только от подтянутого тела Анастасии, но также и от ее чувства юмора. Девушка достаточно часто выставляет в интернет видеоролики из смешных жизненных ситуаций. Например, ее попытка поздравить читателей, которая потерпела неудачу, поскольку ее подружка постоянно вмешивалась и мешала Золотой сделать задуманное.
Популярность спортсменки позволила ей публиковать рекламу на своей странице, тем самым зарабатывая деньги.
Известность Анастасии Золотой стала расти внезапно даже для самой девушки. Знаменитость привлекала внимание читателей не только рекомендациями о здоровом питании, но и с завидным постоянством опубликовывала результаты своих занятий. Именно такой продуманный шаг помог расширить число подписчиков до 320 тысяч человек.
Фанаты приходят в восторг не только от подтянутого тела Анастасии, но также и от ее чувства юмора. Девушка достаточно часто выставляет в интернет видеоролики из смешных жизненных ситуаций. Например, ее попытка поздравить читателей, которая потерпела неудачу, поскольку ее подружка постоянно вмешивалась и мешала Золотой сделать задуманное.
Популярность спортсменки позволила ей публиковать рекламу на своей странице, тем самым зарабатывая деньги.