Девушка-блогер завоевала Сеть сексапильностью и юмором

Известность Анастасии Золотой стала расти внезапно даже для самой девушки. Знаменитость привлекала внимание читателей не только рекомендациями о здоровом питании, но и с завидным постоянством опубликовывала результаты своих занятий. Именно такой продуманный шаг помог расширить число подписчиков до 320 тысяч человек.Фанаты приходят в восторг не только от подтянутого тела Анастасии, но также и от ее чувства юмора. Девушка достаточно часто выставляет в интернет видеоролики из смешных жизненных ситуаций. Например, ее попытка поздравить читателей, которая потерпела неудачу, поскольку ее подружка постоянно вмешивалась и мешала Золотой сделать задуманное.Популярность спортсменки позволила ей публиковать рекламу на своей странице, тем самым зарабатывая деньги.