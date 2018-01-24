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Девушка-блогер завоевала Сеть сексапильностью и юмором
Фитнес-блогер Анастасия Золотая, которая родом из Нижнего Новгорода, завоевала просторы интернета не только своими сексапильными фотоснимками, на которых можно увидеть девушку в нижнем белье или в кровати с молодым человеком, но и чувством юмора. У девушки на личной страничке около 320 тысяч подписчиков.

Девушка-блогер завоевала Сеть сексапильностью и юмором


Известность Анастасии Золотой стала расти внезапно даже для самой девушки. Знаменитость привлекала внимание читателей не только рекомендациями о здоровом питании, но и с завидным постоянством опубликовывала результаты своих занятий. Именно такой продуманный шаг помог расширить число подписчиков до 320 тысяч человек.

Фанаты приходят в восторг не только от подтянутого тела Анастасии, но также и от ее чувства юмора. Девушка достаточно часто выставляет в интернет видеоролики из смешных жизненных ситуаций. Например, ее попытка поздравить читателей, которая потерпела неудачу, поскольку ее подружка постоянно вмешивалась и мешала Золотой сделать задуманное.

Популярность спортсменки позволила ей публиковать рекламу на своей странице, тем самым зарабатывая деньги.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 21:30
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