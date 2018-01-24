Олеся Лисовская поделилась подробностями нового романа

«Мы познакомились в книжном. Я взяла «Мартина Идена», а он подошел и предложил почитать «Триумфальную арку». В итоге мы сошлись на общих интересах. Он умный, поэтому я и обратила на него внимание. Ему 30, он дизайнер мебели», — поведала Олеся.

Бывшая участница "Дома-2" рассказала о знакомстве с мужчиной, совместное фото с которым опубликовала прежде на странице в Instagram. Как оказалось, ухажёр телезвезды весьма начитан, и даже её пытается привлечь к книгам, понравившимся ему.Ранее Лисовская призналась, что стала по-настоящему счастливой рядом с этим джентльменом, однако имени его не назвала. К слову, и теперь никто из подписчиков девушки не знает, о ком именно идёт речь.Фанаты Соломенцева, конечно, негодуют, предполагая, что сейчас бывшему священнику ещё даже хуже, чем было прежде, хоть и прежде было совсем несладко. Многие рекомендуют парню забыть Олесю навсегда, так как бывшая возлюбленная вряд ли уже вернётся к нему.