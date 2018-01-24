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Лариса Гузеева рассказала поклонникам о своей борьбе с плохим настроением
Актриса опубликовала в Instagram новый пост, в котором рассказала поклонникам о своей борьбе с плохим настроением. Многие люди позитивно оценили методы Ларисы Гузеевой и сами захотели попробовать применить их в жизни.

Звезда призналась, что иногда может испытывать депрессию, но в этот момент всегда берет листок бумаги и пишет на нем все события, произошедшие днем. Затем она отмечает самые позитивные моменты и начинает радоваться жизни. Подписчики поблагодарили Ларису Гузееву за сообщение, отметив, что это помогает понять, где были допущены ошибки.

Лариса Гузеева рассказала поклонникам о своей борьбе с плохим настроением


Многие люди тоже не могут сразу вытащить себя из негативного настроения, а потому совет артистки может многое изменить в их внутреннем мире. Некоторые лица поинтересовались, что им делать при большом количестве минусов. Знаменитость не стала отвечать на такие вопросы, потому что прекрасно понимает возможные последствия при неправильном ответе.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:35
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