Лариса Гузеева рассказала поклонникам о своей борьбе с плохим настроением
Актриса опубликовала в Instagram новый пост, в котором рассказала поклонникам о своей борьбе с плохим настроением. Многие люди позитивно оценили методы Ларисы Гузеевой и сами захотели попробовать применить их в жизни.
Звезда призналась, что иногда может испытывать депрессию, но в этот момент всегда берет листок бумаги и пишет на нем все события, произошедшие днем. Затем она отмечает самые позитивные моменты и начинает радоваться жизни. Подписчики поблагодарили Ларису Гузееву за сообщение, отметив, что это помогает понять, где были допущены ошибки.
Многие люди тоже не могут сразу вытащить себя из негативного настроения, а потому совет артистки может многое изменить в их внутреннем мире. Некоторые лица поинтересовались, что им делать при большом количестве минусов. Знаменитость не стала отвечать на такие вопросы, потому что прекрасно понимает возможные последствия при неправильном ответе.
Звезда призналась, что иногда может испытывать депрессию, но в этот момент всегда берет листок бумаги и пишет на нем все события, произошедшие днем. Затем она отмечает самые позитивные моменты и начинает радоваться жизни. Подписчики поблагодарили Ларису Гузееву за сообщение, отметив, что это помогает понять, где были допущены ошибки.
Многие люди тоже не могут сразу вытащить себя из негативного настроения, а потому совет артистки может многое изменить в их внутреннем мире. Некоторые лица поинтересовались, что им делать при большом количестве минусов. Знаменитость не стала отвечать на такие вопросы, потому что прекрасно понимает возможные последствия при неправильном ответе.