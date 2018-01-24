Лариса Гузеева рассказала поклонникам о своей борьбе с плохим настроением

Звезда призналась, что иногда может испытывать депрессию, но в этот момент всегда берет листок бумаги и пишет на нем все события, произошедшие днем. Затем она отмечает самые позитивные моменты и начинает радоваться жизни. Подписчики поблагодарили Ларису Гузееву за сообщение, отметив, что это помогает понять, где были допущены ошибки.Многие люди тоже не могут сразу вытащить себя из негативного настроения, а потому совет артистки может многое изменить в их внутреннем мире. Некоторые лица поинтересовались, что им делать при большом количестве минусов. Знаменитость не стала отвечать на такие вопросы, потому что прекрасно понимает возможные последствия при неправильном ответе.