Екатерина Стриженова решилась на современную процедуру, чтобы похудеть

Телеведущая на своей страничке выложила на всеобщий обзор видеоролик из косметологической комнаты. Она сообщила, что мастера своего дела дали обещание, что девушка сможет за два сеанса избавиться от лишних килограммов, при этом гарантийный срок действует три года. Стриженова как-то написала, что перестала надеяться на чудеса и теперь все испытывает на себе. А также попросила прокомментировать эту ситуация тех дам, которые уже проходили через это.Как считают косметологи, армопластика действует непосредственно там, где собрался гормональный жир, и от которого нереально избавиться, проходя обычный курс массажа. Эта процедура способствует лишению жира в районе колен и избавляет от травматических операций. Ко всему этому тело остается без шрамов и вмятин, как это может быть при липосакции. Долгожданный результат будет виден через месяц, после окончания всех процедур.