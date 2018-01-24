АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калкаджака: Древняя гора- убийца стала виновником исчезновения многих людей и хранит летописи ушедших цивилизаций
EUR 69.45 USD 56.39
Курс валют на 25.01.2018

Екатерина Стриженова решилась на современную процедуру, чтобы похудеть
На своей личной страничке в социальной сети Екатерина Стриженова поделилась с фанатами, что провела армопластику, благодаря которой возможно убрать гормональные жировые отложения и похудеть на два размера. На такой поступок ее подтолкнула Эвелина Бледанс.

Екатерина Стриженова решилась на современную процедуру, чтобы похудеть


Телеведущая на своей страничке выложила на всеобщий обзор видеоролик из косметологической комнаты. Она сообщила, что мастера своего дела дали обещание, что девушка сможет за два сеанса избавиться от лишних килограммов, при этом гарантийный срок действует три года. Стриженова как-то написала, что перестала надеяться на чудеса и теперь все испытывает на себе. А также попросила прокомментировать эту ситуация тех дам, которые уже проходили через это.

Как считают косметологи, армопластика действует непосредственно там, где собрался гормональный жир, и от которого нереально избавиться, проходя обычный курс массажа. Эта процедура способствует лишению жира в районе колен и избавляет от травматических операций. Ко всему этому тело остается без шрамов и вмятин, как это может быть при липосакции. Долгожданный результат будет виден через месяц, после окончания всех процедур.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 21:25
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РКК «Энергия» рассказали о возможном сценарии
Ученые предоставили первое доказательство того,
Рост аномально жарких дней опережает глобальное
Вирусная генная терапия может улучшить результаты
Китайский ученый изобрел лазер будущего,
Учеными MIT успешно восстановлены и улучшены
Просмотреть все новости