В Сети показали новое оснащение подразделения SEALS ВМС США

Так был представлен Yamaha 2016 FX Cruiser SHO – скутер, который инженеры разработали специально для военных специальных подразделений. Аппарат обладает надувной подушкой, которая стабилизирует его движение на воде, поэтому в его плавательной опции сомневаться не стоит.Также интерес к себе вызвала разработка REBS Magnetic Climbing System. Она представляет собой магнитные устройства, которые надеваются на ноги и на руки военного. Таким образом, используя магнетизм, человек может взбираться на любую вертикальную металлическую поверхность. По словам создателей этого устройства, REBS Magnetic Climbing System можно применять даже под водой, то есть морской пехотинец имеет возможность начать восхождение на корабль с той его части, которая погружена в воду.