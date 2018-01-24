Студия Team Ninja желает выпустить игру по мотивам «Звездных войн»
Правление студии Team Ninja заявляет, что ее разработчики в скором времени могут заняться создание компьютерной игры, которая будет основана на серии фильмов «Звездные войны». Таким образом, в игру хотят вместить схватки самураев на лазерных мечах.
Компания решила заняться этим проектом, поскольку на данный момент сага обладает очень высоким уровнем популярности. Именно поэтому разработчики уже пытаются придумать интересный сюжет для будущей игры. Также Хисаши Коинума, президент студии Team Ninja, заявил о том, что разработка этой программы будет идти параллельным курсом с новой концепцией, которая выведет компьютерные игры на новый уровень.
Новинку компания относит к разряду самых прогрессивных игр, то есть к классу ААА. В сюжете появятся схватки самураев на катанах, а также на световых мечах.
Отмечается, что на такое решение руководство компании Team Ninja натолкнул успех проекта Nioh. Данная игра очень хорошо себя зарекомендовала на рынке, и разработчикам захотелось продлить успех созданием чего-то совершенно грандиозного.
Компания решила заняться этим проектом, поскольку на данный момент сага обладает очень высоким уровнем популярности. Именно поэтому разработчики уже пытаются придумать интересный сюжет для будущей игры. Также Хисаши Коинума, президент студии Team Ninja, заявил о том, что разработка этой программы будет идти параллельным курсом с новой концепцией, которая выведет компьютерные игры на новый уровень.
Новинку компания относит к разряду самых прогрессивных игр, то есть к классу ААА. В сюжете появятся схватки самураев на катанах, а также на световых мечах.
Отмечается, что на такое решение руководство компании Team Ninja натолкнул успех проекта Nioh. Данная игра очень хорошо себя зарекомендовала на рынке, и разработчикам захотелось продлить успех созданием чего-то совершенно грандиозного.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:00