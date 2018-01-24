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Ренату Литвинову не узнали в московском метро
На днях Рената Литвинова появилась в метро во время большого скопления людей. Она подыскивала станцию, которая больше всех подойдет для нового фильма. Артистка была не накрашена и одета в непривлекательную одежду. Народ проходил мимо и не мог разглядеть в ней знаменитость.

Ренату Литвинову не узнали в московском метро


На своей официальной страничке киноактриса сообщила, что пытается найти подходящую для нового фильма станцию. Эта идея давно преследует Литвинову, она с давних пор мечтает снять в подземке кинокартину.

Фанатам не привычно было видеть Ренату в таком виде, ведь они постоянно видят свою любимицу с яркими накрашенными губами, аккуратно собранными волосами в красивую прическу и привлекательном наряде. Но увидев знаменитость в темной куртке, с одетым на голову капюшоном поклонники разочарованно подметили, что Литвинова в этой одежде выглядит лет на десять старше.

В комментариях писали, что сложно узнать в таком наряде Литвинову и что совершенно не ожидают увидеть знаменитость в таком месте.

Название будущей картины держится в секрете, но фанаты творчества Литвиновой с огромным удовольствием будут ждать премьеры.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:50
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