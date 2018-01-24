Ученые: страдающие ожирением дети часто умирают на 20 лет раньше своих здоровых сверстников

К таким выводам пришли научные работники Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья Великобритании.Дело в том, что перенасыщенность молодого организма пищей с преобладанием жареной, мучной и сладкой пищи, сладкими газированными напитками и тому подобной едой, затормаживает, а то и блокирует естественные процессы роста. Как следствие – четыре из пятерых детей, болеющих ожирением, с большой вероятностью сохраняют лишние килограммы и во взрослом возрасте. Это укорачивает их жизнь на 10-20 лет.Специалисты напрямую заявляют и обвиняют британское правительство в недостаточной пропаганде здорового образа жизни, в основе которого лежит правильное, сбалансированное питание и его режим.Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, ученые обращаются к властям ограничить рекламу бесполезной и нездоровой пищи на телевидении. Правда, они в этом вопросе, к сожалению, выглядят слишком наивными, чтобы надеяться, что их услышат.