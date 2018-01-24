Алтайский госуниверситет вышел на первую позицию мирового рейтинга

По сообщениям пресс-службы вуза, в составе общего списка российских вузов, учебным заведение занята 26 позиция, из существующих – 379. В то же время, если говорить про университеты СФО, Алтайским госуниверситетом занимается пятое место, пропустив вперед только Томский и Новосибирский госуниверситеты, а так же Томский политехнический университет и Сибирский федеральный университет.Специалисты отмечают, что для расчета позиции в рейтинге применяется особый алгоритм, основанный на пяти независимых показателях, тщательно обработанных и собранных из пяти популярных веб - источников.Пресс-службой отмечается, что при отборе, учитываются самые важные показатели, определяющие уровень посещаемости сайта, количество активных ссылок и показатели метрики потока. Далее берется во внимание число уникальности посетителей, а так же просмотры страниц на сайте вуза с мобильных устройств и ПК пользователей.