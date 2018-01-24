АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калкаджака: Древняя гора- убийца стала виновником исчезновения многих людей и хранит летописи ушедших цивилизаций
EUR 69.45 USD 56.39
Курс валют на 25.01.2018

Алтайский госуниверситет вышел на первую позицию мирового рейтинга
Сам рейтинг оставляется на основе статистики веб-ресурсов, и как свидетельствую последние данные, на первое место вышел Алтайский государственный университет. Отбор проводили в категории опорных вузов России, участвующих в мировом рейтинге университетов UniRank. Здесь оценивается представительства вузов по активности в интернет - пространстве.

По сообщениям пресс-службы вуза, в составе общего списка российских вузов, учебным заведение занята 26 позиция, из существующих – 379. В то же время, если говорить про университеты СФО, Алтайским госуниверситетом занимается пятое место, пропустив вперед только Томский и Новосибирский госуниверситеты, а так же Томский политехнический университет и Сибирский федеральный университет.
Алтайский госуниверситет вышел на первую позицию мирового рейтинга


Специалисты отмечают, что для расчета позиции в рейтинге применяется особый алгоритм, основанный на пяти независимых показателях, тщательно обработанных и собранных из пяти популярных веб - источников.

Пресс-службой отмечается, что при отборе, учитываются самые важные показатели, определяющие уровень посещаемости сайта, количество активных ссылок и показатели метрики потока. Далее берется во внимание число уникальности посетителей, а так же просмотры страниц на сайте вуза с мобильных устройств и ПК пользователей.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РКК «Энергия» рассказали о возможном сценарии
Ученые предоставили первое доказательство того,
Рост аномально жарких дней опережает глобальное
Вирусная генная терапия может улучшить результаты
Китайский ученый изобрел лазер будущего,
Учеными MIT успешно восстановлены и улучшены
Просмотреть все новости