АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калкаджака: Древняя гора- убийца стала виновником исчезновения многих людей и хранит летописи ушедших цивилизаций
EUR 69.45 USD 56.39
Курс валют на 25.01.2018

Автомобили Mini будут выпускать с новой коробкой передач
Хэтчбеки Mini оснастили новой 7-скоростной трансмиссией Steptronic с двойным сцеплением. Аналогичную трансмиссию получит и кабриолет бренда Mini.

Автомобили Mini будут выпускать с новой коробкой передач


Инженеры Mini создали электронный блок управления, отвечающий за работу трансмиссии основываясь на данных с навигатора. Коробка передач Steptronic поддерживает движение накатом и опции start/stop. За счёт этих функций снижается расход топлива и выброс в атмосферу вредных веществ.

К тому же новая коробка передач помогает автомобилю динамично разгоняться, переключаясь на повышенную передачу, не прерывая при этом крутящийся момент. Кроме того трансмиссия Steptronic имеет опцию для передвижения в плотном автомобильном потоке, где нужно часто тормозить.

Серийное производство обновлённых хэтчбеков и кабриолетов Mini начнётся весной нынешнего года.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 20:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РКК «Энергия» рассказали о возможном сценарии
Ученые предоставили первое доказательство того,
Рост аномально жарких дней опережает глобальное
Вирусная генная терапия может улучшить результаты
Китайский ученый изобрел лазер будущего,
Учеными MIT успешно восстановлены и улучшены
Просмотреть все новости