Автомобили Mini будут выпускать с новой коробкой передач
Хэтчбеки Mini оснастили новой 7-скоростной трансмиссией Steptronic с двойным сцеплением. Аналогичную трансмиссию получит и кабриолет бренда Mini.
Инженеры Mini создали электронный блок управления, отвечающий за работу трансмиссии основываясь на данных с навигатора. Коробка передач Steptronic поддерживает движение накатом и опции start/stop. За счёт этих функций снижается расход топлива и выброс в атмосферу вредных веществ.
К тому же новая коробка передач помогает автомобилю динамично разгоняться, переключаясь на повышенную передачу, не прерывая при этом крутящийся момент. Кроме того трансмиссия Steptronic имеет опцию для передвижения в плотном автомобильном потоке, где нужно часто тормозить.
Серийное производство обновлённых хэтчбеков и кабриолетов Mini начнётся весной нынешнего года.
Инженеры Mini создали электронный блок управления, отвечающий за работу трансмиссии основываясь на данных с навигатора. Коробка передач Steptronic поддерживает движение накатом и опции start/stop. За счёт этих функций снижается расход топлива и выброс в атмосферу вредных веществ.
К тому же новая коробка передач помогает автомобилю динамично разгоняться, переключаясь на повышенную передачу, не прерывая при этом крутящийся момент. Кроме того трансмиссия Steptronic имеет опцию для передвижения в плотном автомобильном потоке, где нужно часто тормозить.
Серийное производство обновлённых хэтчбеков и кабриолетов Mini начнётся весной нынешнего года.
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Добавил: Алина Вчера, 20:15