Автомобили Mini будут выпускать с новой коробкой передач

Инженеры Mini создали электронный блок управления, отвечающий за работу трансмиссии основываясь на данных с навигатора. Коробка передач Steptronic поддерживает движение накатом и опции start/stop. За счёт этих функций снижается расход топлива и выброс в атмосферу вредных веществ.К тому же новая коробка передач помогает автомобилю динамично разгоняться, переключаясь на повышенную передачу, не прерывая при этом крутящийся момент. Кроме того трансмиссия Steptronic имеет опцию для передвижения в плотном автомобильном потоке, где нужно часто тормозить.Серийное производство обновлённых хэтчбеков и кабриолетов Mini начнётся весной нынешнего года.