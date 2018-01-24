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Загрязнение атмосферы негативно влияет на теломеры новорожденных детей
Как сообщает издание Phys, загрязнение атмосферы Земли способно вызывать негативные последствия в ДНК новорожденных детей. По мнению ученых из Университета Колумба в США, грязный воздух способствует укорочению теломеров.

Загрязнение атмосферы негативно влияет на теломеры новорожденных детей


Стоит отметить, что теломеры играют важную роль в ДНК человека. Они принимают участие в копировании хромосомы и делении клетки. По словам ученых с каждым деление клетки длина теломер сокращается, поэтому это негативно сказывается на геноме человека.

Вследствие такой нестабильности у человека развивается рак, снижается уровень когнитивных способностей, а также страдает сердечнососудистая система. Таким образом, увеличивается шанс преждевременной смерти.

Ученые исследовали данные о теломерах детей в Китае. Так они взяли данные ребят, которые родились до закрытия электростанции Тунлян и детей, которые появились на свет уже после того как она перестала работать. В итоге выяснилось, что у первой группы показатели длины теломер были меньшими, чем у представителей второй группы.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:10
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