Загрязнение атмосферы негативно влияет на теломеры новорожденных детей

Стоит отметить, что теломеры играют важную роль в ДНК человека. Они принимают участие в копировании хромосомы и делении клетки. По словам ученых с каждым деление клетки длина теломер сокращается, поэтому это негативно сказывается на геноме человека.Вследствие такой нестабильности у человека развивается рак, снижается уровень когнитивных способностей, а также страдает сердечнососудистая система. Таким образом, увеличивается шанс преждевременной смерти.Ученые исследовали данные о теломерах детей в Китае. Так они взяли данные ребят, которые родились до закрытия электростанции Тунлян и детей, которые появились на свет уже после того как она перестала работать. В итоге выяснилось, что у первой группы показатели длины теломер были меньшими, чем у представителей второй группы.