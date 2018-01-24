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Ким Кардашьян снова застукали в сексапильном наряде
Корреспонденты снова застукали Ким Кардашьян в полуобнаженном наряде. Девушка, которая в третий раз довелось стать мамой, красовалась в Малибу на пляже в наряде из прозрачной ткани, который практически не скрывал ее внушительный бюст.

Ким Кардашьян снова застукали в сексапильном наряде


Американские корреспонденты застукали и сфотографировали Кардашьян во время ее участия в откровенной фотосессии. Звезда была одета в платье светлых тонов, ткань которого была полностью прозрачной, и демонстрировала все прелести красотки.

Фанаты уже не первый раз лицезрят на такие снимки, где их любимица запечатлена в слишком сексапильных образах. В этом случае Кардашьян полностью отказалась от верхней части нижнего белья. Съемки проходили в Малибу на побережье. Во время всего процесса Ким крайне редко одевала накидку, который хоть немного мог скрыть ее оголенное тело, при этом в группу, которая работала с ней, входило несколько человек.

В Сети девушка знаменита своими фотоснимками и шикарным образом жизни. Она часто балует своих фанатов подробностями из своей приватной жизни, а также с удовольствием хвастается всякими приобретёнными новинками.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:05
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