Ученые обнаружили звезду π1Gruis, которая в 350 раз больше Солнца

Доктор Фабьен Барон, сотрудник кафедры физики и астрономии при Государственном университете Джорджии, утверждает, что это уникальный случай, поскольку впервые специалисты получили такие детальные снимки далекого гигантского светила. Он также указал, что для более качественной картинки они применили интерферометр. Ученые объединили несколько телескопов в один большой.Так астрономы увидели, что звезда π1Gruis имеет области, которые отличаются между собой температурой, поскольку на снимках были видны белые и более темные участки. Сейчас специалисты пытаются понять, как устроена эта звезда. Уже понятно, что при повышении температуры в области она становится очень светлой и яркой, а при охлаждении участка картинка темнеет. Тем не менее, эксперты продолжат изучение и наблюдение гигантской звезды, чтобы проследить ее дальнейшую эволюцию.