Samsung Galaxy S9 будет полностью заряжаться за полтора часа

Сообщается, что согласно документации смартфоны будут обладать двумя типами зарядки – обычной с выходом 5В/2А и быстрой с выходом 9В/1,67А. При этом известно, что быстрый тип зарядки новых девайсов такой же как и у флагманов Galaxy S8, S8+ и Galaxy Note 8.Исходя из этой информации, эксперты сделали вывод, что характеристики быстрой зарядки для смартфона Samsung Galaxy S9 остались такими же как и у предыдущих устройств модельной линейки Galaxy S. Также важно отметить, что Galaxy S9 получит аккумулятор с емкостью в 3 тысяч мАч, а модификация Galaxy S9+ оснастят батареей на 3,5 тысяч мАч.