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Samsung Galaxy S9 будет полностью заряжаться за полтора часа
Новые девайсы Galaxy S9 компании Samsung недавно получили регистрационные номера для рынков Тайваня, Южной Кореи и Китая. Таким образом, появились данные из сертификации этих устройств, и потому стало известно, что Samsung Galaxy S9 сможет полностью зарядиться за 90 минут.

Samsung Galaxy S9 будет полностью заряжаться за полтора часа


Сообщается, что согласно документации смартфоны будут обладать двумя типами зарядки – обычной с выходом 5В/2А и быстрой с выходом 9В/1,67А. При этом известно, что быстрый тип зарядки новых девайсов такой же как и у флагманов Galaxy S8, S8+ и Galaxy Note 8.

Исходя из этой информации, эксперты сделали вывод, что характеристики быстрой зарядки для смартфона Samsung Galaxy S9 остались такими же как и у предыдущих устройств модельной линейки Galaxy S. Также важно отметить, что Galaxy S9 получит аккумулятор с емкостью в 3 тысяч мАч, а модификация Galaxy S9+ оснастят батареей на 3,5 тысяч мАч.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:55
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