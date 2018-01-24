Samsung Galaxy S9 будет полностью заряжаться за полтора часа
Новые девайсы Galaxy S9 компании Samsung недавно получили регистрационные номера для рынков Тайваня, Южной Кореи и Китая. Таким образом, появились данные из сертификации этих устройств, и потому стало известно, что Samsung Galaxy S9 сможет полностью зарядиться за 90 минут.
Сообщается, что согласно документации смартфоны будут обладать двумя типами зарядки – обычной с выходом 5В/2А и быстрой с выходом 9В/1,67А. При этом известно, что быстрый тип зарядки новых девайсов такой же как и у флагманов Galaxy S8, S8+ и Galaxy Note 8.
Исходя из этой информации, эксперты сделали вывод, что характеристики быстрой зарядки для смартфона Samsung Galaxy S9 остались такими же как и у предыдущих устройств модельной линейки Galaxy S. Также важно отметить, что Galaxy S9 получит аккумулятор с емкостью в 3 тысяч мАч, а модификация Galaxy S9+ оснастят батареей на 3,5 тысяч мАч.
Сообщается, что согласно документации смартфоны будут обладать двумя типами зарядки – обычной с выходом 5В/2А и быстрой с выходом 9В/1,67А. При этом известно, что быстрый тип зарядки новых девайсов такой же как и у флагманов Galaxy S8, S8+ и Galaxy Note 8.
Исходя из этой информации, эксперты сделали вывод, что характеристики быстрой зарядки для смартфона Samsung Galaxy S9 остались такими же как и у предыдущих устройств модельной линейки Galaxy S. Также важно отметить, что Galaxy S9 получит аккумулятор с емкостью в 3 тысяч мАч, а модификация Galaxy S9+ оснастят батареей на 3,5 тысяч мАч.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:55