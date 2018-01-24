Хэтчбек KIA Rio получил спортивную модификацию GT-Line

Спортивный хэтчбек KIA Rio GT-Line от стандартной модификации отличается светодиодными противотуманными фонарями, глянцевой решёткой радиатора, компактным спойлером, сдвоенным патрубком выхлопной системы и 17-дюймовыми дисками из алюминия.Глядя на технические характеристики KIA Rio GT-Line автомобиль сложно назвать спортивным. Под капотом хэтчбека установлен турбированный мотор T-GD объёмом 1,0 литр мощностью 120 «лошадей». Позднее в моторной гамме новинки появятся два атмосферных агрегата ёмкостью 1,25 и 1,4 литра.В оснащении KIA Rio GT-Line числится обогрев рулевого колеса, камера заднего вида, система экстренного торможения, мультимедийный центр, адаптивная оптика и многое другое.