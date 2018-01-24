В KFC предлагают купить упаковку крылышек и детали для дрона

Акция стартует с 25 января и продлится 2 дня. Как сообщает издание Android Authority, в упаковке с едой будет находиться все необходимое для сборки небольшого квадрокоптера KFO. Помимо этого официальный сайт KFC предоставит подробную инструкцию для этого мини-проекта.Управление аппаратом будет производиться посредством использования специального мобильного приложения, при этом компания укажет, где его можно скачать.Известно, что такая акция будет действительна только на территории Индии в 12 заведениях всей местной сети. На данный момент цену такой коробки не сообщают. К слову, ранее подобную затею KFC уже предлагала. В прошлый раз коробки с крылышками имели встроенный аккумулятор для зарядки электроники.