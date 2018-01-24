АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калкаджака: Древняя гора- убийца стала виновником исчезновения многих людей и хранит летописи ушедших цивилизаций
EUR 69.45 USD 56.39
Курс валют на 25.01.2018

В KFC предлагают купить упаковку крылышек и детали для дрона
Индийская сеть ресторанов фастфуда KFC предлагает специальное предложение, согласно которому клиент может заказать упаковку куриных крылышек, а вместе с ней детали для создания собственного дрона. Сообщается, что комплектующие для сборки БПЛА будут находиться непосредственно в самой емкости с жареной едой.

В KFC предлагают купить упаковку крылышек и детали для дрона


Акция стартует с 25 января и продлится 2 дня. Как сообщает издание Android Authority, в упаковке с едой будет находиться все необходимое для сборки небольшого квадрокоптера KFO. Помимо этого официальный сайт KFC предоставит подробную инструкцию для этого мини-проекта.

Управление аппаратом будет производиться посредством использования специального мобильного приложения, при этом компания укажет, где его можно скачать.

Известно, что такая акция будет действительна только на территории Индии в 12 заведениях всей местной сети. На данный момент цену такой коробки не сообщают. К слову, ранее подобную затею KFC уже предлагала. В прошлый раз коробки с крылышками имели встроенный аккумулятор для зарядки электроники.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:45
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РКК «Энергия» рассказали о возможном сценарии
Ученые предоставили первое доказательство того,
Рост аномально жарких дней опережает глобальное
Вирусная генная терапия может улучшить результаты
Китайский ученый изобрел лазер будущего,
Учеными MIT успешно восстановлены и улучшены
Просмотреть все новости