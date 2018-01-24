Камеры МКС зафиксировали рядом со станцией появление огромного НЛО

Аппарат излучал сильное свечение, после чего решил приблизиться к МКС и оставался неподвижным некоторое время. Затем он внезапно пропал с радаров, но само событие позволило экспертам предположить, что НЛО решил провести разведку или пришельцы готовы к вторжению на Землю.Сюжет был опубликован в сетях, а NASA призвало людей не паниковать, потому что это мог быть астероид из пояса Койпера. В ответ на такое заявление агентства уфологи напомнили о событиях минувших лет, когда аналогичный корабль пронесся возле иллюминаторов, после чего были замечены множество внеземных технологий различных форм.