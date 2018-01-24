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Камеры МКС зафиксировали рядом со станцией появление огромного НЛО
Камеры МКС зафиксировали рядом со станцией появление огромного НЛО, зависшего возле объекта на расстоянии 12000 км. Такое событие вызвало ажиотаж среди исследователей, которые рассмотрели несколько кораблей пришельцев.

Аппарат излучал сильное свечение, после чего решил приблизиться к МКС и оставался неподвижным некоторое время. Затем он внезапно пропал с радаров, но само событие позволило экспертам предположить, что НЛО решил провести разведку или пришельцы готовы к вторжению на Землю.

Камеры МКС зафиксировали рядом со станцией появление огромного НЛО


Сюжет был опубликован в сетях, а NASA призвало людей не паниковать, потому что это мог быть астероид из пояса Койпера. В ответ на такое заявление агентства уфологи напомнили о событиях минувших лет, когда аналогичный корабль пронесся возле иллюминаторов, после чего были замечены множество внеземных технологий различных форм.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:30
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