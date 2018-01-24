Анастасия Решетова встретила свой день рождения на берегу океана

Девушка шутливо поздравила себя с 22-летием, желая всегда оставаться на коне в жизни, а подписчики присоединились к ее пожеланиям, написав много комментариев. Они отметили, что Анастасия Решетова умная и начитанная особа, сумевшая много добиться, несмотря на свою молодость. Однако среди хвалебных комплиментов не обошлось без критики со стороны недоброжелателей.Они возмущались, что красавица решила с помощью пластики увеличить формы груди, а также отметили, что в ее внешности стало слишком много искусственных заменителей природного очарования. Потому на некоторых фото она выглядит старше, чем в жизни, так что не стоит увлекаться такими процедурами.