АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калкаджака: Древняя гора- убийца стала виновником исчезновения многих людей и хранит летописи ушедших цивилизаций
EUR 69.45 USD 56.39
Курс валют на 25.01.2018

Анастасия Решетова встретила свой день рождения на берегу океана
Возлюбленная рэпера Тимати опубликовала в Instagram новое фото, сделанное во время встречи дня рождения. Анастасия Решетова провела его на берегу океана и назвала себя “вечным ребенком”.

Девушка шутливо поздравила себя с 22-летием, желая всегда оставаться на коне в жизни, а подписчики присоединились к ее пожеланиям, написав много комментариев. Они отметили, что Анастасия Решетова умная и начитанная особа, сумевшая много добиться, несмотря на свою молодость. Однако среди хвалебных комплиментов не обошлось без критики со стороны недоброжелателей.

Анастасия Решетова встретила свой день рождения на берегу океана


Они возмущались, что красавица решила с помощью пластики увеличить формы груди, а также отметили, что в ее внешности стало слишком много искусственных заменителей природного очарования. Потому на некоторых фото она выглядит старше, чем в жизни, так что не стоит увлекаться такими процедурами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РКК «Энергия» рассказали о возможном сценарии
Ученые предоставили первое доказательство того,
Рост аномально жарких дней опережает глобальное
Вирусная генная терапия может улучшить результаты
Китайский ученый изобрел лазер будущего,
Учеными MIT успешно восстановлены и улучшены
Просмотреть все новости