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Слухи: В Steam может стартовать распродажа
В Сети начались бурные обсуждения темы, которая касается возможного старта распродажи в Steam. Таким образом, если это действительно так, то уже 15 февраля текущего года любители компьютерных игр смогут купить ключи со скидками.

Слухи: В Steam может стартовать распродажа


Тем не менее, стоит отметить, что компания Valve, которой принадлежит Steam, на данный момент так и не подтвердила догадки пользователей. Несмотря на это, в Интернете геймеры активно обсуждают возможную распродажу ключей. Согласно догадкам, скидки и торги будут приурочены к китайскому Новому году, который наступит 16 февраля.

Так предполагается, что распродажа будет организована до 19 января, поэтому каждый желающий любитель компьютерных игрушек сможет определиться с нужными ключами.

Стоит напомнить, что прошлое подобное мероприятие компания Valve проводила в 2016 году. Тогда проект назвали «Лунный Новый год».
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:40
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