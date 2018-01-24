Слухи: В Steam может стартовать распродажа

Тем не менее, стоит отметить, что компания Valve, которой принадлежит Steam, на данный момент так и не подтвердила догадки пользователей. Несмотря на это, в Интернете геймеры активно обсуждают возможную распродажу ключей. Согласно догадкам, скидки и торги будут приурочены к китайскому Новому году, который наступит 16 февраля.Так предполагается, что распродажа будет организована до 19 января, поэтому каждый желающий любитель компьютерных игрушек сможет определиться с нужными ключами.Стоит напомнить, что прошлое подобное мероприятие компания Valve проводила в 2016 году. Тогда проект назвали «Лунный Новый год».