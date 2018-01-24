Слухи: В Steam может стартовать распродажа
В Сети начались бурные обсуждения темы, которая касается возможного старта распродажи в Steam. Таким образом, если это действительно так, то уже 15 февраля текущего года любители компьютерных игр смогут купить ключи со скидками.
Тем не менее, стоит отметить, что компания Valve, которой принадлежит Steam, на данный момент так и не подтвердила догадки пользователей. Несмотря на это, в Интернете геймеры активно обсуждают возможную распродажу ключей. Согласно догадкам, скидки и торги будут приурочены к китайскому Новому году, который наступит 16 февраля.
Так предполагается, что распродажа будет организована до 19 января, поэтому каждый желающий любитель компьютерных игрушек сможет определиться с нужными ключами.
Стоит напомнить, что прошлое подобное мероприятие компания Valve проводила в 2016 году. Тогда проект назвали «Лунный Новый год».
Тем не менее, стоит отметить, что компания Valve, которой принадлежит Steam, на данный момент так и не подтвердила догадки пользователей. Несмотря на это, в Интернете геймеры активно обсуждают возможную распродажу ключей. Согласно догадкам, скидки и торги будут приурочены к китайскому Новому году, который наступит 16 февраля.
Так предполагается, что распродажа будет организована до 19 января, поэтому каждый желающий любитель компьютерных игрушек сможет определиться с нужными ключами.
Стоит напомнить, что прошлое подобное мероприятие компания Valve проводила в 2016 году. Тогда проект назвали «Лунный Новый год».
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:40