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Мечтам Дмитрия Хворостовского не суждено было осуществиться
Популярный баритон Дмитрий Хворостовский всегда мечтал быть врачом, а не музыкантом. О некоторых обстоятельствах из жизни артиста поведал его двоюродный брат.

Мечтам Дмитрия Хворостовского не суждено было осуществиться


У Хворостовского отец был химиком-инженером, который безумно любил музыку, а мама – врач-гинеколог. Будущий артист с детства мечтал стать врачом, как его мать, но вместе с тем до безумия любил музыку. Как говорил сам Хворостовских, что не получилось бы из него знаменитого исполнителя, если бы не было поющего папы.

Изначально музыка для Александра было просто увлечением. Он вначале только обучался пению, потом сам вел занятия, а погодя подыгрывал на фортепиано. Знатоки заверяют, что голос у отца тоже был шикарен, как и у самого Хворостовского, но разница лишь в том, что отец добился этого благодаря изнурительной работе и упорному труду, а Александр хорошо пел от Бога.

После того, как исполнитель серьезно заболел, его родственники постоянно верили в чудо. В какое-то время они выдохнули в надежде, что недуг отступил, но все произошло по-другому. Побороть болезнь исполнитель не смог и чуда не случилось. А осенью 2017 года Дмитрий Хворостовский умер.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 19:20
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