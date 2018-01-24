Учёные: Сочетание лекарственных трав и препаратов может нанести вред

Учёные сообщают, что в медицине описаны случаи, когда лекарственные травы ослабляли действие препаратов. Однако в некоторых случаях происходило усиление свойств лекарств, это касалось таких заболеваний, как ВИЧ, туберкулёз, эпилепсия и сердечно-сосудистые заболевания.Учёные из Университета Экстера тщательно изучили медицинскую документацию и собрали случаи, когда сочетание трав и препаратов навредило человеку. Специалисты рассказали, что люди с заболеваниями сердца могут погибнуть от приёма шалфея или зелёного чая. Вещества, содержащиеся в травах, влияют на метаболизм лекарств, в результате чего препараты разрушаются в печени.