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Учёные: Сочетание лекарственных трав и препаратов может нанести вред
Учёные провели исследования, показавшие, что одновременное употребление лекарственных трав и медицинских препаратов может оказаться вредным для здоровья. Такие растения, как зверобой, женьшень и гинкго билоба, изменяют свойства лекарств.

Учёные сообщают, что в медицине описаны случаи, когда лекарственные травы ослабляли действие препаратов. Однако в некоторых случаях происходило усиление свойств лекарств, это касалось таких заболеваний, как ВИЧ, туберкулёз, эпилепсия и сердечно-сосудистые заболевания.

Учёные: Сочетание лекарственных трав и препаратов может нанести вред


Учёные из Университета Экстера тщательно изучили медицинскую документацию и собрали случаи, когда сочетание трав и препаратов навредило человеку. Специалисты рассказали, что люди с заболеваниями сердца могут погибнуть от приёма шалфея или зелёного чая. Вещества, содержащиеся в травах, влияют на метаболизм лекарств, в результате чего препараты разрушаются в печени.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 19:15
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