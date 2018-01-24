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Эксперты ESA: Китайская космическая станция «Тяньгун-1» рухнет на Землю в марте
Раннее СМИ сообщали о вышедшей из строя китайской КС «Тяньгун-1», которая в марте должна войти в атмосферу Земли и рухнуть на ее поверхность. Недавно ученые просчитали точные сроки ее падения.

Эксперты ESA: Китайская космическая станция «Тяньгун-1» рухнет на Землю в марте


Эксперты ESA обеспокоены будущим падением китайской станции «Тяньгун-1», так как даже в случае удачного падения ее основных частей, мелкие осколки станции могут рухнуть в густонаселенных районах, а контролировать падение вышедшей из строя станции не представляется возможным. Специалистам удалось лишь точно выяснить, когда ожидать падение «Тяньгун-1». Согласно расчетам, это событие произойдет в период с середины марта по середину апреля.

Эксперты выяснили, что несгоревшие в атмосфере Земли обломки рухнут в регионах, расположенных между 43° южной широты и 43° северной. Ученым остается лишь следить за ходом событий, повлиять на которое они не могут.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 19:10
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