Эксперты ESA: Китайская космическая станция «Тяньгун-1» рухнет на Землю в марте

Эксперты ESA обеспокоены будущим падением китайской станции «Тяньгун-1», так как даже в случае удачного падения ее основных частей, мелкие осколки станции могут рухнуть в густонаселенных районах, а контролировать падение вышедшей из строя станции не представляется возможным. Специалистам удалось лишь точно выяснить, когда ожидать падение «Тяньгун-1». Согласно расчетам, это событие произойдет в период с середины марта по середину апреля.Эксперты выяснили, что несгоревшие в атмосфере Земли обломки рухнут в регионах, расположенных между 43° южной широты и 43° северной. Ученым остается лишь следить за ходом событий, повлиять на которое они не могут.