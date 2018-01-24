Рэпер Джиган сбрил бороду и кардинально изменил свой внешний вид

Сейчас семья музыканта после завершения круиза вернулась в Майами, а интересные сюжеты, сделанные во время путешествия, часто появлялись на странице его избранницы Оксаны Самойловой. Модель призналась, что график был настолько насыщенный, что не удалось сделать больше селфи, однако рэпер Джиган кроме великолепного загара решил устроить фанатам столь неожиданный сюрприз.Сначала артист прикрывал лицо руками во время позирования перед камерой, но после возвращения домой решил показать себя подписчикам. Многие люди отметили, что он помолодел и отлично выглядит. Некоторые лица сравнили его с Дмитрием Хрусталевым, после чего упомянули о мальчишках.