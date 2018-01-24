Аршавин стал причиной ссоры между Барановской и Стриженовой

Во время съёмок передачи "Время покажет" на которой обсуждались предполагаемые нововведения в законодательстве касательно гражданского брака поругались Юлия Барановская и Екатерина Стриженова. Бывшая возлюбленная футболиста поддержала законодательную инициативу, так как после расставания с Аршавином она не получает никакой финансовой поддержки и самостоятельно воспитывает трёх детей.Екатерина Стриженова находится в законном браке уже тридцать лет, поэтому выступила оппонентом Барановской. Актриса уверена, что такое нововведение полностью разрушит само понятия брака, а если мужчина не хочет жениться, то проблема в женщине. Слова Стриженовой Барановская приняла на свой счёт.