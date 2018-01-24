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Астрономы считают луну Сатурна Титан двойником Земли
Астрономы считают луну Сатурна Титан настоящим двойником Земли из-за ряда свойств, характерных на нашей планете. Так, на луне имеются водные каналы в виде текущих рек, моря, а главное – с поверхности исходит испарение, и выпадают осадки.

Астрономы считают луну Сатурна Титан двойником Земли


Астрономы Корнельского университета, на основе данных, полученных еще от Cassini, выявили значительное сходство луны Сатурна Титана с Землей. В частности, ученые отметили единую систему океанов на Титане, что очень похоже на Тихий и Атлантический океаны на нашей планете, также соединенных общей системой, что позволяет им сохранить общий уровень водных масс. Также ученые обратили внимание на размещение озер на луне, которые находятся на несколько сотен метров выше, что является показателем географии озер на Земле.

Все эти процессы возможны из-за особой гравитации на Титане, которую обеспечивает близость Сатурна. Исследователи собираются отправить к Титану миссию для более тщательного изучения луны в плане возможной колонизации.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 19:00
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