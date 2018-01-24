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Киноактриса Екатерина Климова отмечает юбилей
Популярная киноактриса Екатерина Климова отмечает юбилей, ей исполнилось сорок лет. За это время Екатерина была задействована больше чем в 50 картинах и телесериалах, например, «Бедная Настя» и «Мы из будущего».

Киноактриса Екатерина Климова отмечает юбилей


Большие достижения у Климовой появились в 2001 году, сразу после участия в опере «Отелло» на главной сцене театра Российской армии, исполнив роль Дездемоны. За этот образ ей дали награду «Хрустальная роза Виктора Розова», как самой лучшей актрисе до тридцати лет. Также у киноактрисы в скором времени состоялся дебют в фильме Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений». А немного погодя Екатерина сыграла самую важную свою роль в телесериале «Игры в подкидного», в котором было достаточное количество откровенных сцен.

Позже девушка участвовала в таких телесериалах, как «Волчье сердце», «Грозовые ворота», а также в фильмах «Антикиллер» и «Мы из будущего». Кроме участия во всевозможных картинах, знаменитость известна своими композициями. Под ее песни в свое время выступали в шоу «Ледниковый период» Александр Жулин и Татьяна Навка.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:50
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