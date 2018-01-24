Киноактриса Екатерина Климова отмечает юбилей

Большие достижения у Климовой появились в 2001 году, сразу после участия в опере «Отелло» на главной сцене театра Российской армии, исполнив роль Дездемоны. За этот образ ей дали награду «Хрустальная роза Виктора Розова», как самой лучшей актрисе до тридцати лет. Также у киноактрисы в скором времени состоялся дебют в фильме Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений». А немного погодя Екатерина сыграла самую важную свою роль в телесериале «Игры в подкидного», в котором было достаточное количество откровенных сцен.Позже девушка участвовала в таких телесериалах, как «Волчье сердце», «Грозовые ворота», а также в фильмах «Антикиллер» и «Мы из будущего». Кроме участия во всевозможных картинах, знаменитость известна своими композициями. Под ее песни в свое время выступали в шоу «Ледниковый период» Александр Жулин и Татьяна Навка.