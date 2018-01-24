Влад Соколовский после кражи во время отдыха на Бали занят поисками нового жилья

Он опубликовал небольшой пост в Instagram, отметив, что уже просмотрел много вариантов вилл, так что готов поработать риэлтором. Однако исполнитель перенес ситуацию с позитивным настроением и пожелал фанатам также искать полезные моменты в негативных историях. Они сразу попросили Влада Соколовского написать адреса самых лучших мест для отдыха с детьми, после чего вспомнили о суровых законах, касающихся воров.Пользователи сетей посоветовали исполнителю не афишировать публично места своего отдыха или иметь возле себя охрану, потому что всегда найдутся лица, желающие забрать чужую собственность. Также они одобрили смену места жилья, чтобы преподать ее владельцу хороший урок по поводу безопасности постояльцев.